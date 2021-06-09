Автомобілі зіткнулися на перехресті Халтуріна та проспекту Льва Ландау. Це сталося приблизно опівдні 9 червня.

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Що відомо про цю аварію

На фото очевидців помітно, що в кіоск в'їхав автомобіль Volkswagen Golf. Він має лівійський номерний знак. Однак чи були в ньому саме іноземці – поки не повідомляють.



Зад автомобіля, який в'їхав у тютюновий кіоск / Фото телеграм-каналу "Харків live"

На відео моменту аварії видно, що зіткнулися лише два автомобілі. Ймовірно це сталося, через недотримання дистанції. Один в'їхав у багажник іншого на великій швидкості.

Момент аварії на Льва Ландау в Харкові: відео телеграм-каналу ХС

Також вони зачепили передній бампер червоного Chevrolet. Він у цей момент повертав на іншу вулицю.

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Місцевий телеграм-канал "Харків live" повідомив, що швидка забрала 4 потерпілих внаслідок аварії. Наразі невідомо, в якому вони стані



Дверцята авто, яке в'їхало в тютюновий кіоск / Фото телеграм-каналу "СТО Харків"

Правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю аварію. Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з відділом комунікації поліції Харківщини. Однак там не підіймають слухавку.

Зверніть увагу! Співробітник Ізмаїльського відділу поліції розніс автомобілем прикордонний пункт пропуску. Інцидент стався у в Болградському районі Одеської області ввечері 3 червня. ЗМІ повідомили, що чоловік був п'яним.