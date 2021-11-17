Слід зазначити, що водій майже до самого зіткнення, ймовірно, навіть не планував гальмувати. В мережі оприлюднили одразу кілька відео цієї аварії.

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Все закінчилось досить добре

Це сталося приблизно о 14:40 на вулиці Пушкінській. На щастя, хлопець вижив та після аварії самотужки пішов до тротуару.

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На записах помітно, що потерпілий побачив авто й хотів побігти назад. Проте він просто не встиг це зробити.

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Остання гучна аварія в Харкові

11 листопада автомобіль Toyota Land Cruise збив двох 13-річних дітей, які момент поверталися зі школи. Внаслідок жорсткого зіткнення дівчинку відкинуло вбік. А ось хлопець потрапив під передній бампер і авто протягнуло його ще 10 метрів.

У крові водія виявили метадон, тому за цю ДТП йому "світить" від 3 до 8 років в'язниці. Суд призначив заставу чоловіку в розмірі лише 340 тисяч гривень, але правоохоронці попросили збільшити суму до 10 мільйонів. Це пояснили можливістю втечі підозрюваного.