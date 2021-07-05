Про це повідомили журналістам у Патрульній поліції Харківщини. Аварія трапилася приблизно о 20 годині 4 липня.
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Позашляховик врізався в аптеку: відео телеграму ХС
Ледь не розтрощив двері
- Внаслідок цієї аварії ніхто не постраждав.
- На фото з місця видно, що авто врізалося в стіну біля дверей.
- Хоч їх скло було дуже близько, воно залишилося неушкодженим.
- У Suzuki сильно пошкодилася передня частина корпусу.
- Які пошкодження у сміттєвоза – не повідомили.
- На місці працювали правоохоронці.
Патрульний оглядає позашляховик, який врізався у сміттєвоз / Фото телеграму ХС
Що загрожує водію
Патрульні склали на водія протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху. Штраф за нею – 850 гривень.