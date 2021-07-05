У Харкові позашляховик зіткнувся зі сміттєвозом і влетів у аптеку: відео

5 липня 2021 , 18:39
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Джерело:

Newsroom

На вулиці Пушкінська в Харкові позашляховик Suzuki влаштував ДТП зі сміттєвозом Hidro-Mak. Після цього він в'їхав у стіну аптеки.

Про це повідомили журналістам у Патрульній поліції Харківщини. Аварія трапилася приблизно о 20 годині 4 липня.

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Позашляховик врізався в аптеку: відео телеграму ХС

Ледь не розтрощив двері

  • Внаслідок цієї аварії ніхто не постраждав.
  • На фото з місця видно, що авто врізалося в стіну біля дверей.
  • Хоч їх скло було дуже близько, воно залишилося неушкодженим.
  • У Suzuki сильно пошкодилася передня частина корпусу.
  • Які пошкодження у сміттєвоза – не повідомили.
  • На місці працювали правоохоронці. 


Патрульний оглядає позашляховик, який врізався у сміттєвоз / Фото телеграму ХС

Що загрожує водію 

Патрульні склали на водія протокол за статтею про порушення правил дорожнього руху. Штраф за нею – 850 гривень.

Зверніть увагу! На Олександрівському проспекті у Харкові вранці 4 липня сталася ДТП за участі трьох авто. Під колеса одного з них потрапила жінка. Винуватець аварії поводився неадекватно і мав ознаки сп'яніння.
Автор: Олександр Марчак