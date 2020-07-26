Поблизу автомийки на вулиці Глібовській у Харкові 26 липня стався вибух гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція розслідує інцидент.

До поліцейських о 12:40 26 липня надійшло повідомлення про розбиті вікна та пошкоджений фасад у будівлі автомийки по вулиці Глібовській, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

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Виявив пошкодження власник мийки. На місце інциденту прибули правоохоронці. Вони встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.



У Харкові поблизу автомийки вибухнула граната / Фото Нацполіції

На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановлюють обставини події та причетних до неї людей.



На щастя, ніхто не постраждав / Фото Нацполіції

На Глібовській у Харкові вибухнула граната: дивіться карту