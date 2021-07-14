Схема працювала: у Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням

У Харкові правоохоронці затримали водія, який керував авто, використовуючи чуже водійське посвідчення. З'ясувалося, що зловмисник підробив документ, оригінал якого належить його брату-близнюку.

Водія-порушника зупинили на вулиці Льва Ландау. Патрульні попросили його показати документи, які дають право керувати автівкою.

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Брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням

Під час перевірки документів правоохоронці виявили, що документ сфальсифікований. Окрім того, оригінал належить не чоловікові, якого спіймали, а його брату-близнюку.

Підробив права брата-близнюка. Під одним номером водійського їздили два брати. Тільки один Вова, а інший Коля. Липові права вилучили,

– йдеться у повідомленні.

На цей інцидент вже відреагували користувачі мережі.



Брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням / Телеграм "Труха"

Реакція мережі на ситуацію

У коментарях люди по-різному пишуть про ситуацію, здебільшого жартують, що можливості близнюків варто використовувати.