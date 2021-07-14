Схема працювала: у Харкові брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням
Джерело:телеграм "Труха"
У Харкові правоохоронці затримали водія, який керував авто, використовуючи чуже водійське посвідчення. З'ясувалося, що зловмисник підробив документ, оригінал якого належить його брату-близнюку.
Водія-порушника зупинили на вулиці Льва Ландау. Патрульні попросили його показати документи, які дають право керувати автівкою.
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Брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням
Під час перевірки документів правоохоронці виявили, що документ сфальсифікований. Окрім того, оригінал належить не чоловікові, якого спіймали, а його брату-близнюку.
Підробив права брата-близнюка. Під одним номером водійського їздили два брати. Тільки один Вова, а інший Коля. Липові права вилучили,
– йдеться у повідомленні.
На цей інцидент вже відреагували користувачі мережі.
Брати-близнюки їздили за одним водійським посвідченням / Телеграм "Труха"
Реакція мережі на ситуацію
У коментарях люди по-різному пишуть про ситуацію, здебільшого жартують, що можливості близнюків варто використовувати.
- Двох потрібно притягати до відповідальності.
- Я теж знав Колю і Вову. Але Вова потім все-таки розлютився і права собі купив.
- Цікаво як особистість встановили на місці.
- Близнюків не можна розлучати.
- А що Коля і Вова під одними правами їздити по черзі не могли, брати все-таки. Навіщо підробляти, якщо близнюки.
- Що тут такого, їх природа наділила такою здатністю. Потрібно користуватися.
- Можливо, здавав на права Вова, а видали їх Колі. Тепер їздить Вова.