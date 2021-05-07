Прорвало трубу водоканалу на Павловому Полі у Харкові. Потужний потік води зранку 7 травня підтопив частину приватних будинків.

Аварія сталася поблизу 19 будинку на 1-му Орлському провулку. Тут просіла земля та обвалився паркан.

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Що відомо про аварію водогону

Аварія сталася на перехресті 1-го та 2-го Орського провулка.

Працівники водоканалу наразі усувають пошкодження труби у Шевченківському районі.



У Харкові знесло паркан потоком води / Фото Суспільне

На цій ділянці виконуємо роботи по ліквідації пошкодження на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм. Аварійні бригади зреагували оперативно, відразу після отримання заявки виїхали на місце та обстежили протікання,

– зазначив директор Харківводоканалу Владлен Волков.

Він додав, що тимчасово у районі припинили холодне водопостачання. Про час повідомлять пізніше.



Прорив водогону у Харкові / Фото Суспільне

Як зазначили у одному з Харківських телеграм каналів, в цьому районі дві дні поспіль проводили роботи. Мешканці жартують, що ті "доремонтувались".

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На місце прибули представники Шевченківськой районної та міської влади, а також – комунальники.

Водний потік був сильними – він зніс паркан та підтопив фундамент найближчого будинку. Через це є ймовірність зсуву.

Додаткова небезпека: у цьому районі є відкритий газопровід. Його нібито не зачепило. Проте газовиків ще не пустили для перевірки стану.

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