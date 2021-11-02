У Харкові через п'яного курця на літаку затримали пасажирів

Один з пасажирів на борту літака Стамбул – Харків почав курити. Стюард зроби йому зауваження й викликав поліцію. Опісля пасажирам оголосили, що їх затримують до приїзду поліції. Люди чекали 15 хвилин.

За словами пасажирки, літак зі Стамбула до Харкова не дозволяли залишати, доки поліція не забрала хулігана. Інцидент стався 1 листопада.

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Довго шукали пасажира

Про інцидент у літаку розповіла харків'янка Аріна, яка якраз поверталася додому з Туреччини. Очевидиця каже, що літак вилетів із запізненням, бо довго шукали одного пасажира.

Згодом його знайшли й привезли окремо. Аріна розповіла, що чоловік був п'яний. Вона це зрозуміла одразу.

Коли літак набрав висоту, старший стюард зробив якусь догану чоловікові, що сидить навпроти. Потім пізніше зауваження отримав і той, хто запізнився. Його кілька разів просили надіти маску.

Ще через деякий час дівчина, яка сиділа поруч із п'яним пасажиром, встала і попросила її пересадити. Однак на цьому "приємні сюрпризи" під час поїздки не закінчились.

"Ви знов курили?"

Через деякий час стюард знову проводив роз'яснювальну бесіду. Пасажири думали, що це знов через маску, але ні.

Коли літак приземлився, стюард підійшов до чоловіка, який спізнився, і запитав: "ви знову курили?"

Опісля пасажирам зробили оголошення, щоб вони зайняли свої місця й чекали до приїзду поліції. У винуватця забрали паспорт і білет. Люди просиділи в літаку 15 хвилин і вийшли лиш тоді, коли приїхали правоохоронці.