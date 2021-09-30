У Харкові через ускладнення від коронавірусу померла молода породілля

У харківській лікарні померла породілля, яка зазнала ускладнень через COVID-19. Напередодні жінка народила малюка. Волонтери збирали кошти на її лікування майже 2 тижні.

Молода мати померла 29 вересня. Про це розповіла волонтерка Наталія Попова, яка організувала збір коштів для породіллі.

Зверніть увагу Рівень смертності від COVID-19 в Україні за останні два тижні зріс більш ніж удвічі, – KSE

Серце не витримало

Жінка було під'єднано до апарату штучної вентиляції через повну втрату легенів. Таких ускладнень вона зазнала від коронавірусу. Напередодні померла народила малюка.

Кошти на лікування жінці почали збирати 17 вересня. Вже майже за 2 тижні повідомили, що породілля померла. Усі зібрані кошти волонтери спрямують на лікування її малюка.

На жаль, серце Лєни не витримало.. Світла пам'ять! З дозволу мами закриваємо збір коштів. Зібрані гроші підуть на підтримку та лікування її дитини,

– пише волонтерка Наталія Попова.