Інцидент трапився зранку 2 серпня. У мережі виклали відповідне відео.
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Перевернув екран
- На записі видно, як чоловік у вагоні сидить на кріслі та дивиться порно.
- Одною рукою він тримає свій рюкзак, а іншою – телефон, на якому видно відео для дорослих.
- Користувачі по-різному відреагували на ситуацію. Одні пишуть, що чоловіка треба здати в поліцію, бо одного разу у транспорті можуть їхати діти.
- Інші вважають, що це його особиста справа і не варто нікому заглядати в чужий телефон.
- Дехто з користувачів звернув увагу на деталі, а саме на те, що пасажир був без маски.
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