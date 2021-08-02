Ще й екран перевернув: у Харкові чоловік дивився порно в метро – відео

2 серпня 2021 , 15:25
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Джерело:

телеграм "ТРУХА. Харьков"

У метро Харкова чоловік дивився порно. Він сидів у вагоні та ввімкнув відео для дорослих, коли поруч було багато людей. До того ж чоловік перевернув екран, щоб дивитися стало зручніше.

Інцидент трапився зранку 2 серпня. У мережі виклали відповідне відео.

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Перевернув екран

  • На записі видно, як чоловік у вагоні сидить на кріслі та дивиться порно.
  • Одною рукою він тримає свій рюкзак, а іншою – телефон, на якому видно відео для дорослих.
  • Користувачі по-різному відреагували на ситуацію. Одні пишуть, що чоловіка треба здати в поліцію, бо одного разу у транспорті можуть їхати діти. 
  • Інші вважають, що це його особиста справа і не варто нікому заглядати в чужий телефон.
  • Дехто з користувачів звернув увагу на деталі, а саме на те, що пасажир був без маски.

Як чоловік у вагоні метро дивився порно в Харкові: відео 18+

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Автор: Марта Кушка