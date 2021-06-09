У Харкові чоловік погрожував дітям підірвати гранату

На Салтівському шосе у Харкові помітили чоловіка, який розгулював з предметом, схожим на гранату. Очевидці розповіли, що він погрожував дітям підірвати її.
Речниця поліції району Евеліна Черепахіна підтвердила виданню, що правоохоронці 9 червня, приблизно о 18:00 отримали повідомлення про чоловіка, який може мати зі собою гранату.
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У Харкові чоловік ходив вулицею з гранатою у руках
Зловмисника помітили за адресою Салтівське шосе, 141Б. За словами очевидців, він розгулював з предметом, схожим на гранату, та погрожував місцевим дітям підірвати його.
Згодом туди приїхала поліція, а також Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Станом на 19:00 перший під'їзд 5-поверхівки огородили стрічками. Всередину нікого не пускали. Біля входу чергували поліцейські, неподалік була пожежна машина. Однак мешканців будинку не евакуйовували.
Зловмисника затримали
За попередньою інформацією, поліцейським вдалося затримати зловмисника в одному із під'їздів будинку.
У пресслужбі ДСНС 24 каналу розповіли, що послуги рятувальників не знадобилися.
У Харкові помітили чоловіка з гранатою у руках: дивіться відео
Чоловік з гранатою гуляв по Салтівському шосе: дивіться карту