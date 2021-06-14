У Харкові велосипедист впав із дамби в річку: витягували "живим ланцюгом" – відео

У Харкові чоловік впав із велосипедом з дамби у річку. Він не зміг вибратися сам через сильний потік води. Тому очевидці провели цілу операцію порятунку "живим ланцюгом" із кількох осіб.
Відео цього інциденту оприлюднили в мережі 14 червня. Сама подія трапилася за день до цього.
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- У підписі відео повідомили, що чоловік намагався проїхати дамбою.
- Однак він посковзнувся колесом.
- Як наслідок, потерпілий впав із дамби разом зі своїм транспортом.
- Йому на допомогу прийшли люди, які були неподалік.
- Ймовірно, вони відпочивали там біля річки.
- На відео видно, що спершу витягнули велосипед.
- Згодом 5 людей утворили живий ланцюг і намагалися дотягнутися до потерпілого.
- Це було нелегко, оскільки там була сильна течія.
- Потерпілий намагався навколішки виповзти вгору
- Але кілька разів падав на середині шляху.
- Відео порятунку триває 45 секунд.
- Однак невідомо, за скільки часу витягнули велосипедиста.
- Також невідомо, які травми він отримав.
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