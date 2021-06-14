У Харкові велосипедист впав із дамби в річку: витягували "живим ланцюгом" – відео

14 червня 2021 , 14:24
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Джерело:

телеграм канал "Труха"

У Харкові чоловік впав із велосипедом з дамби у річку. Він не зміг вибратися сам через сильний потік води. Тому очевидці провели цілу операцію порятунку "живим ланцюгом" із кількох осіб.

Відео цього інциденту оприлюднили в мережі 14 червня. Сама подія трапилася за день до цього.

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Більше про порятунок

  • У підписі відео повідомили, що чоловік намагався проїхати дамбою.
  • Однак він посковзнувся колесом.
  • Як наслідок, потерпілий впав із дамби разом зі своїм транспортом.
  • Йому на допомогу прийшли люди, які були неподалік.
  • Ймовірно, вони відпочивали там біля річки. 
  • На відео видно, що спершу витягнули велосипед.
  • Згодом 5 людей утворили живий ланцюг і намагалися дотягнутися до потерпілого.
  • Це було нелегко, оскільки там була сильна течія.
  • Потерпілий намагався навколішки виповзти вгору
  • Але кілька разів падав на середині шляху.
  • Відео порятунку триває 45 секунд. 
  • Однак невідомо, за скільки часу витягнули велосипедиста.
  • Також невідомо, які травми він отримав.

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Автор: Олександр Марчак