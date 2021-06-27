У Харкові чоловік з каструлею на голові влаштував погром у McDonald's: відео 18+

У Харкові чоловік розгромив літній майданчик ресторану McDonald's на Французькому бульварі. Поводився він вкрай неадекватно.

Інцидент трапився в ніч проти 26 червня на вулиці Бекетова. Цікаво, що на голові у дебошира була каструля.

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Що відомо про дебошира

Перед тим, як влаштувати погром на території закладу, дивний чоловік розпилив газовий балончик у бік авто, припаркованого неподалік.

Судячи з оприлюдненого очевидцями відео, окрім каструлі, на ньому були ще труси-боксери і майка. При цьому, чоловік був босим.

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Втім, довго цей епічний "перформанс" не протривав. Вже незабаром прибули місцеві правоохоронці, затримання чоловіка супроводжувалось криком.

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