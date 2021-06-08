У Харкові чоловік кинув вибухівку у натовп: троє постраждалих – фото, відео

У Харкові на проспекті Гагаріна вибухнула граната. Її кинув у натовп невідомий. У результаті троє людей постраждали.
Інцидент трапився близько 21:53. Зловмисника одразу затримали, тепер з ним працюють поліцейські.
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Зі слів очевидців відомо, що вибух був потужний. На місце одразу викликали правоохоронців та медиків.
Що з постраждалими
- Людям надають допомогу медики. За попередньою інформацією, у них легкі тілесні травми.
- Зазначили, що кілька чоловіків з осколковими пораненнями після вибуху побігли до супермаркету "Таврія", вони кликали на допомогу.
- Крім того, вибух пошкодив припаркований легковий автомобіль. "Суспільне" повідомляє що граната вибухнула на тротуарі біля кіосків.
Чому чоловік кинув гранату
Очевидці розповіли, що між молодими людьми у компанії трапився конфлікт. Один з них дістав та кинув гранату.
Поліція працює на місці інциденту / Фото "Суспільного"
Місце, де стався вибух / Фото "Суспільного"