У Харкові чоловік кинув вибухівку у натовп: троє постраждалих – фото, відео

У Харкові на проспекті Гагаріна вибухнула граната. Її кинув у натовп невідомий. У результаті троє людей постраждали.

Інцидент трапився близько 21:53. Зловмисника одразу затримали, тепер з ним працюють поліцейські.

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Зі слів очевидців відомо, що вибух був потужний. На місце одразу викликали правоохоронців та медиків.

Що з постраждалими

Людям надають допомогу медики. За попередньою інформацією, у них легкі тілесні травми.

Зазначили, що кілька чоловіків з осколковими пораненнями після вибуху побігли до супермаркету "Таврія", вони кликали на допомогу.

Крім того, вибух пошкодив припаркований легковий автомобіль. "Суспільне" повідомляє що граната вибухнула на тротуарі біля кіосків.

Чому чоловік кинув гранату

Очевидці розповіли, що між молодими людьми у компанії трапився конфлікт. Один з них дістав та кинув гранату.



Поліція працює на місці інциденту / Фото "Суспільного"



Місце, де стався вибух / Фото "Суспільного"