У Харкові пограбований стрибнув на капот зловмисників: ті били його ножем та їхали далі – відео

У Харкові зловмисники напали на чоловіка, щоб забрати гроші та телефон. Після цього потерпілий застрибнув на капот їхнього авто. Йому бризкали в обличчя перцевим балончиком і різали ножем.
Однак, завдяки діям потерпілого, підозрюваних згодом затримали. Про це у поліції повідомили 22 червня, а сам інцидент трапився 17 червня.
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Їхав на капоті та бився
- До поліції звернувся очевидець подій.
- Він повідомив, що бачив, як невідомі в масках поранили ножем чоловіка й відібрали гроші.
- Згодом 37-річний потерпілий розповів, що зловмисники хотіли втекти на автомобілі.
- Тому він стрибнув на їхній капот і тримався.
- Це підтверджує й відеозапис, який оприлюднила поліція.
- На ньому видно, як потерпілий б'ється з чоловіком, який виліз крізь люк.
- Щоб пограбований впав, йому бризкали в обличчя перцевим балончиком.
- Це не дало результату, тому він зазнав і кількох ножових поранень.
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Як затримали зловмисників
Після цього інциденту в місті оголосили план перехоплення "Сирена". В одному з гаражних кооперативів міста знайшли спалений автомобіль, на якому в той день були підозрювані.
Оскільки потерпілий зміг здерти маску з водія автомобіля, то запам'ятав його обличчя. Саме це допомогло слідчим встановити особи ймовірних нападників.
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Що загрожує за такий злочин
Наразі затримали тільки одного з підозрюваних. 48-річному чоловікові оголосили підозру за статтею про розбій вчинений групою осіб. Якщо його вину доведуть у суді, затриманому загрожує від 8 до 15 років в'язниці та конфіскація майна.