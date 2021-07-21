Інцидент трапився 20 липня. Про це журналістам 24 каналу повідомила Нацполіція Одещини.

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Домагався у воді

Відео зняла родичка постраждалої. Вона звернулася за розголосом до місцевого телеграм-каналу "ТРУХА. Харьков". Жінка зазначає, що до її похресниці почав чіплятися чоловік у воді. Він торкався її інтимних місць.

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На кадрах затримання чути, що поліцейські кажуть жінці не знімати. Але вона відповідає, що злочинця мають знати всі харків'яни. Тому записувати буде надалі.

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Що загрожує чоловікові

Наразі зловмисника привезли у відділ поліції. Поліцейські планують відкрити кримінальне провадження про розбещення неповнолітніх. Стаття передбачає до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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