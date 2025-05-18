У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер: поліція розслідує обставини інциденту

На території Харківського районного ТЦК та СП помер чоловік після того, як вистрибнув з вікна будівлі. Правоохоронці розслідують обставини цього інциденту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.

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Що відомо про смерть чоловіка у Харківському ТЦК

За даними правоохоронців, інцидент стався 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти,

– мовиться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з приміткою "самогубство".

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали було направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування інциденту ще триває.

До слова, раніше у Харкові стався інцидент за участі працівника ТЦК, який завдав ударів чоловікові під час перевірки документів. У ТЦК засудили поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння, а також розпочало службове розслідування.