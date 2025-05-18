У Харкові чоловік вистрибнув з вікна ТЦК та помер: поліція розслідує обставини інциденту
- У Харкові 39-річний чоловік вистрибнув з вікна третього поверху ТЦК та помер, попередньо встановлено самогубство.
- Поліція розслідує інцидент, відкрито кримінальне провадження, матеріали передано до Державного бюро розслідувань.
На території Харківського районного ТЦК та СП помер чоловік після того, як вистрибнув з вікна будівлі. Правоохоронці розслідують обставини цього інциденту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Харківщини.
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Що відомо про смерть чоловіка у Харківському ТЦК
За даними правоохоронців, інцидент стався 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти,
– мовиться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з приміткою "самогубство".
Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали було направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування інциденту ще триває.
До слова, раніше у Харкові стався інцидент за участі працівника ТЦК, який завдав ударів чоловікові під час перевірки документів. У ТЦК засудили поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння, а також розпочало службове розслідування.