Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Схід".

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Службове розслідування щодо самогубства в Харківському ТЦК триває

12 травня у Харкові цивільний громадянин загинув у місцевому ТЦК. 39-річний чоловік вистрибнув з вікна третього поверху та помер на місці. Встановлено, що він вчинив самогубство.

Причини таких дій чоловіка розслідує перевірка. Командування вивчає обставини та дії працівників ТЦК під час трагічного випадку. Наразі видали розпорядження усунути від виконання службових обов'язків начальника РТЦК та СП і його заступника. Їм заборонили працювати на час розслідування.

Правоохоронці внесли подію до Державного бюро розслідувань за фактом можливих протиправних дій співробітників ТЦК.

Командування ОК "Схід" надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та кадрові рішення,

– йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що якщо посадовцям оголосять підозри у сприянні загибелі чоловіка, їх негайно відсторонять від роботи. А якщо їхню провину доведуть, співробітники ТЦК будуть притягнуті до суворої відповідальності.