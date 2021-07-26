Харків'янин вдарив 11-річну дівчинку в кінотеатрі та кинув у неї шльопанцем

У Харкові чоловік вдарив 11-річну дівчинку в кінотеатрі. Також він кинув у неї шльопанцем. Це трапилося, бо компанія дітей заважала йому дивитися фільм.

Гучно поводилась у кінозалі 6 дітей віком від 11 до 12 років. Про історію стало відомо 26 липня.

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Спершу робив зауваження

Відвідувачів спочатку лише робив зауваження дітям. Однак вони почали не лише шуміти, а й штовхати його крісло.

Тоді кіноман не втримався та вдарив дівчинку по нозі. Також він кинув у її сторону шльопанець.

Коли прибули правоохоронці, зловмисника вже не було в кінотеатрі. Однак його особу швидко змогли встановити. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець.

Протоколи виписали всім

На харків'янина склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. За ним він буде повинен сплатити штраф від 51 до 119 гривень.

Однак він не єдиний, кого звинуватили в цій ситуації. Також виписали протоколи батькам дітей, які шуміли в кінозалі. Правоохоронці вважають цей випадок невиконанням обов’язків щодо виховання дітей. Відповідна стаття передбачає попередження або штраф від 850 до 1 700 гривень.