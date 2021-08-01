Бігав з палицею напівголий: у Харкові чоловік влаштував бійку на даху з поліцією – відео

У Харкові чоловік побився з патрульними на даху будинку. Поліцейські хотіли спустити його на землю, однак той чинив опір.

Інцидент стався 31 липня близько 15:15 на вулиці Ушакова. Місцеві повідомили поліції, що чоловік сидить на даху та дивно поводиться.

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Поліцейські хотіли зняти чоловіка з даху

На місце події прибули співробітники патрульної поліції. Вони хотіли зняти чоловіка з даху, однак той не давався. Коли поліцейські наблизились, порушник почав кидатись на правоохоронців з металевою палкою.

У результаті один патрульний злетів з даху та розбив голову. Також постраждав ще один правоохоронець. Їх госпіталізували.

У мережі опублікували відео бійки, на якому видно, як поліцейські "ганяють" на даху за чоловіком.

Чому чоловік втікав

Зрештою, чоловіка затримали. Ним виявився 39-річний харків’янин, який страждає на психічні розлади. Тому "втікача" забрали до медустанови.