У Харкові чоловік впав на обігрівач та згорів заживо

Трагічний випадок стався в одній з комунальних квартир Холодногорського району Харкова. Один з мешканців помер через те, що на ньому загорівся одяг.

Працівники надзвичайних служб дізналися про інцидент від інших мешканців квартири. Коли медики швидкої прибули на місце події, потерпілий вже помер.

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Рятувальників для гасіння пожежі не викликали – із загорянням впоралися самі свідки події.

Особу загиблого не можуть встановити

ДСНС про подію розповіли правоохоронці. Про нещасний випадок вогнеборців повідомили 28 вересня о 1:49. Коли саме стався сам інцидент, невідомо.

За попередніми даними, на другому поверсі комунальної квартири на вулиці Великій Панасівській у Харкові чоловік впав на електричний обігрівач.

Внаслідок цього на потерпілому загорівся одяг. Це й призвело до отримання ним не сумісних із життям травм та опіків.

На місці події працювали лікарі та поліцейські. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Судячи з повідомлення ДСНС, чоловік загинув внаслідок нещасного випадку.