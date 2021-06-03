Тримав у заручниках колишню та 4-річного сина: у Харкові затримали зловмисника

У Харкові 29-річний чоловік увірвався до квартири своєї колишньої та погрожував їй розправою. У заручники він взяв не лише її, а й 4-річного сина.

Аби звільнити заручників правоохоронці влаштували спецоперацію, яка тривала пів ночі. На щастя, вдалося уникнути жертв.

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За даним Департаменту карного розшуку, 29-річний чоловік навідався до своєї колишньої дівчини вночі з вимогою побачити 4-річного сина.

Між ексзакоханими виник конфлікт, з аргументів у чоловіка був лише ніж та зухвалість. Фігурант почав погрожувати жінці розправою та насильно утримував її та сина,

– повідомили правоохоронці.

Аби звільнити заручників поліцейські влаштували спецоперацію. Зляканого 4-річного хлопчика зловмисник передав працівникам поліції першим, через дві години правоохоронці визволили й заручницю.

Самого ж зловмисника затримали спецпризначенці КОРДу. Йому вже повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:

147 про захоплення заручників;

15 про замах на злочин;

115 про умисне вбивство.

Наразі слідчі дії тривають. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує тримання під вартою.

Чоловік погрожував своїй колишній розправою: дивіться відео