Досудове розслідування у справі проводять слідчі одного із відділів поліції Харківського районного управління №2.
Читайте також На Буковині молодики жорстоко познущалися з лисеняти: поліція почала розслідування
У Харкові чоловік застрелив собаку
Наразі поліцейські встановили, що наприкінці травня 2021 року 39-річний чоловік проїжджав автомобілем у Немишлянському районі Харкова. Там він побачив 11-річну дівчину та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою.
Чоловік зупинився та сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Після цього він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх.
Зловмиснику загрожує тюрма
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Його звинувачують у жорстокому поводженні із тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.