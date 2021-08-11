Досудове розслідування у справі проводять слідчі одного із відділів поліції Харківського районного управління №2.

Читайте також На Буковині молодики жорстоко познущалися з лисеняти: поліція почала розслідування

У Харкові чоловік застрелив собаку

Наразі поліцейські встановили, що наприкінці травня 2021 року 39-річний чоловік проїжджав автомобілем у Немишлянському районі Харкова. Там він побачив 11-річну дівчину та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою.

Чоловік зупинився та сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Після цього він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх.

Зловмиснику загрожує тюрма

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Його звинувачують у жорстокому поводженні із тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Зверніть увагу! Нещодавно в Умані, що у Черкаській області, 70-річний чоловік застрелив собаку. Зловмисник, перебуваючи на території спорткомплексу, з рушниці та пістолета здійснив кілька пострілів у безпритульного пса. Тварину намагалися врятували ветлікарі, однак безуспішно. Стрілку загрожує до 3 років тюрми.