У Харкові чоловік на очах у дітей застрелив собаку: йому загрожує до 8 років тюрми

У Немишлянському районі Харкова чоловік ще наприкінці травня на очах у дітей застрелив собаку. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Досудове розслідування у справі проводять слідчі одного із відділів поліції Харківського районного управління №2.

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У Харкові чоловік застрелив собаку

Наразі поліцейські встановили, що наприкінці травня 2021 року 39-річний чоловік проїжджав автомобілем у Немишлянському районі Харкова. Там він побачив 11-річну дівчину та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою.

Чоловік зупинився та сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Після цього він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх.

Зловмиснику загрожує тюрма

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Його звинувачують у жорстокому поводженні із тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.