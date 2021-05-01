У Харкові на чоловіка впав світлофор: відео з місця інциденту

На вулиці Молочній у Харкові на чоловіка впав світлофор. За словами очевидців, причиною прикрого інциденту стала вантажівка, яка проїжджала повз та зачепила дроти.

Світлофор впав поблизу метро "Захисників України" вдень 30 квітня. Конструкція обвалилася перед автівкою, в якій були 2 жінки та маленька дитина.

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Внаслідок обвалу світлофора постраждав чоловік

На щастя, пасажирки лише сильно злякалися. Однак пенсіонер, який у той час переходив дорогу, постраждав.

На відео, яке оприлюднили у мережі, помітно, як світлофор зачепив чоловіка, впавши йому на спину. 54-річний потерпілий розповів про сильний біль у спині у результаті інциденту.

На місце одразу ж викликали карету швидкої допомоги. Лікарі діагностували забій грудної клітини, а чоловік відмовився від госпіталізації.

Причина прикрого інциденту

За інформацією від очевидців, причиною падіння світлофора стала вантажівка, яка проїжджала поряд та зачепила дроти.



У Харкові обвалилася конструкція світлофора / Фото АТН

У Харкові на чоловіка спав світлофор: дивіться відео