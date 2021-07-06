Човен протаранив авто в Харкові: його власник одразу втік – відео

6 липня 2021 , 13:59
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Джерело:

24 канал

У Харкові трапилася неординарна ДТП. Там човен влетів у автомобіль. Згодом власник водного транспорту втік із місця аварії.

Це трапилося на вулиці Камишева 7 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео цього інциденту.

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Чому човен їхав

  • Човен влетів у авто приблизно об 11 годині.
  • Він був закріплений на спеціальному причепі.
  • На відео видно, що він відчепився від чорного позашляховика.
  • Тому почав рухатися дорогою самотужки.
  • Власника водного транспорту знайшли вже через 15 хвилин.
  • Він був у дворах неподалік.

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Автор: Олександр Марчак