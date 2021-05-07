У Харкові депутат від "Слуги народу" побився з бізнесменом, – ЗМІ

На парковці поблизу готелю Kharkiv Palace 6 травня трапилася бійка між депутатом міськради від "Слуги народу" Андрієм Тимчуком і місцевим підприємцем. До речі, депутат є колишнім чоловіком глави Харківської ОДА Айни Тимчук.

Відповідні кадри потрапили у соцмережі. На них видно, що один з учасників бійки – депутат міськради від "Слуги народу" Андрій Тимчук. Обличчя іншого чоловіка не видно, однак у ЗМІ пишуть, що це великий підприємець.

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Бійка депутата і підприємця у Харкові

Що саме стало причиною конфлікту – наразі невідомо. Як видно на кадрах з камер спостереження, оприлюднених у соцмережах, Андрій Тимчук першим ударив опонента в голову, а потім пропустив удар у відповідь.

У бійку втрутилися перехожі, які розборонили депутата і бізнесмена.

Що кажуть у поліції

Як розповіли ЗМІ в поліції, до чергової частини надійшло повідомлення про бійку між чоловіками. Інформацію про подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку правопорушень.

Обидва учасники бійки написали заяви в поліцію один на одного.

Що відомо про депутата Андрія Тимчука

Дані з сайту Харківської міськради

У владі Харкова працює з 2010 року. Був обраний депутатом Харківської міської ради 6 скликання.

Після займав низку керівних посад у державних підприємствах Харківщини.

З 2015 до січня 2021 року – директор Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації, заступник голови обласної координаційної ради з екологічних проблем.



Андрій Тимчук – колишній чоловік Айни Тимчук – голови Харківської ОДА / Фото з city.kharkov.ua