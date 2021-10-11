У мережі опублікували відео, як депутат возить в авто лева. Тварина сидить позаду, але легко дотягається до водія.

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Ледь не вкусив

Депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Джавід Саід їздить з африканським левом в автомобілі. Нову серію відео з левом депутат опублікував в Instagram.

На одному записі лев облизує голову нардепа й навіть намагається його вкусити. На іншому відео він визирає з вікна його Toyota Land Cruiser. Тварина спочатку поводиться досить спокійно й не намагається втекти. Проте на третьому записі видно, що лев хотів вискочити з авто.

Зверніть увагу! Джавід Саід офіційно задекларував африканського лева в 2020 році. У документі зазначено, що він придбав тварину в травні 2017. Депутат від ОПЗЖ возить в авто лева: відео

Що відомо Саіда Джавіда Народився 11 липня 1975 року. У 1999 році закінчив Донецький національний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа". У 2011 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". З вересня 2015 року по червень 2018 року брав участь у роботі "Харківської міської громадської асоціації афганських громадян", обіймав посаду віцепрезидента. З 2019 року до сьогодні – президент громадської організації "СОЮЗ АФГАНЦІВ УКРАЇНИ". У тому ж році став радником мера Харкова з питань національних меншин на громадських засадах. У 2020 році Джавіда обрали депутатом Харківської міської ради від ОПЗЖ.

Маєток за 4 мільйони

Народний депутат від ОПЗЖ і ексочільник Чернівецької області Михайло Папієв придбав собі житловий будинок у Чернівцях. Нове житло, згідно з даними декларації, має 502 квадратних метри. Вартість будинку становить 4 мільйони 332 тисячі гривень.