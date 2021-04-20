Діти підпалили пам'ятник паровозу в Харкові: вони намагалися його запустити
У Харкові 20 квітня загорівся пам'ятник паровозу. Це сталося через дітей, які хотіли його запустити. Вони принесли туди старі ганчірки та підпалили їх всередині локомотиву. Згодом вогонь почав поширюватись і на місце поїхали пожежники.
Джерело:Newsroom
Гасили загоряння працівники пожежної частини Південної Залізниці. Про це розповів замісник начальника Харківського загону воєнізованої охорони Південної залізниці В'ячеслав Карбовський.
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- Спершу очевидці казали, що діти підпалили папір. Але виявилося, що це були старі ганчірки.
- Їх підпалили у тендері, тобто вагоні, закріпленому за паровозом.
- Однак дітям вдалося не запустити потяг, а влаштувати пожежу.
- Коли рятувальники приїхали, полум'я швидко погасили.
- Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Пам'ятник залишився неушкодженим.
Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із Південною Залізницею. Однак там поки ніяк не коментують цей інцидент і радять подавати письмовий запит на отримання інформації.
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