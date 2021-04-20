У Харкові 20 квітня загорівся пам'ятник паровозу. Це сталося через дітей, які хотіли його запустити. Вони принесли туди старі ганчірки та підпалили їх всередині локомотиву. Згодом вогонь почав поширюватись і на місце поїхали пожежники.

Гасили загоряння працівники пожежної частини Південної Залізниці. Про це розповів замісник начальника Харківського загону воєнізованої охорони Південної залізниці В'ячеслав Карбовський. Інша подія з дітьми Жахлива пожежа у Києві: рятувальники реанімували двох дітей – відео Більше про підпал Спершу очевидці казали, що діти підпалили папір. Але виявилося, що це були старі ганчірки.

Їх підпалили у тендері, тобто вагоні, закріпленому за паровозом.

Однак дітям вдалося не запустити потяг, а влаштувати пожежу.

Коли рятувальники приїхали, полум'я швидко погасили.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пам'ятник залишився неушкодженим. Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із Південною Залізницею. Однак там поки ніяк не коментують цей інцидент і радять подавати письмовий запит на отримання інформації. Зверніть увагу! У Києві 6 квітня на вулиці Героїв Оборони п'яний ексдепутат Київради намагався спалити свою квартиру. Там були його неповнолітні діти та дружина. Раніше чоловік спалив її автомобіль.