Діти підпалили пам'ятник паровозу в Харкові: вони намагалися його запустити

14:36

У Харкові 20 квітня загорівся пам'ятник паровозу. Це сталося через дітей, які хотіли його запустити. Вони принесли туди старі ганчірки та підпалили їх всередині локомотиву. Згодом вогонь почав поширюватись і на місце поїхали пожежники.