Діти підпалили пам'ятник паровозу в Харкові: вони намагалися його запустити

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У Харкові 20 квітня загорівся пам'ятник паровозу. Це сталося через дітей, які хотіли його запустити. Вони принесли туди старі ганчірки та підпалили їх всередині локомотиву. Згодом вогонь почав поширюватись і на місце поїхали пожежники.

Джерело:

Newsroom

Гасили загоряння працівники пожежної частини Південної Залізниці. Про це розповів замісник начальника Харківського загону воєнізованої охорони Південної залізниці В'ячеслав Карбовський.

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Більше про підпал

  • Спершу очевидці казали, що діти підпалили папір. Але виявилося, що це були старі ганчірки.
  • Їх підпалили у тендері, тобто вагоні, закріпленому за паровозом.
  • Однак дітям вдалося не запустити потяг, а влаштувати пожежу.
  • Коли рятувальники приїхали, полум'я швидко погасили.
  • Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
  • Пам'ятник залишився неушкодженим.

Журналісти 24 каналу намагались зв'язатись із Південною Залізницею. Однак там поки ніяк не коментують цей інцидент і радять подавати письмовий запит на отримання інформації.

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