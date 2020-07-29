У Харкові маленька дівчинка голосно висловлювалась, використовуючи нецензурну лексику. Причиною такої агресії стало те, що їй не купили воду, яку вона хотіла.

Дитина, якій приблизно 6-7 років, нецензурно та емоційно лаялася біля каси магазину. Це видно на відео, яке опублікували в телеграм-каналі "Україна новини".

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Дівчинка лаялася крізь сльози. Вона розмахувала руками, даючи зрозуміти, що дуже обурена інцидентом. Як виявилось, їй не купили воду. Однак хто саме це мав зробити – невідомо, адже батьків чи інших опікунів поруч з дитиною не було. За агресивною поведінкою з подивом спостерігали очевидці події. Один з них зафільмував момент.

Варто зазначити, що дівчинка була в масці та не знімала її, строго дотримуючись карантину.

Не можна спокійно взяти воду,

– агресивно вигукнула дитина, а тоді використала нецензурні слова, не понижуючи тону.

Як все відбувалось – дивіться у відео. Обережно, на кадрах присутня нецензурна лексика.

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