За яких обставин 6-річна дитина проковтнула ложку не повідомляють. Відомо, що це сталося 18 жовтня. На щастя, обійшлось без операції.
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З дитиною наразі все добре
У Харкові дитина випадково проковтнула срібну ложку. Батьки швидко зреагували й відвезли її до дитячої клінічної лікарні №1. Медики обстежили пацієнтку й вирішили поки не робити операції.
На щастя, вже вночі ложка вийшла природнім шляхом. З дитиною наразі все добре. Лікарі закликали батьків стежити за своїми малюками й не давати їм гратися сторонніми предметами.
У Харкові дитина проковтнула ложку / Фото з фейсбуку дитячої лікарні
У Дніпрі хлопчик проковтнув шматок розпилювача
- 14-річний підліток проковтнув шматок від розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила до стравоходу.
- Батьки одразу звернулись до медиків й дитину забрали до лікарні.
- Деталь довжиною приблизно 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка.
- Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життю дитини нічого не загрожує.