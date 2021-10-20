За яких обставин 6-річна дитина проковтнула ложку не повідомляють. Відомо, що це сталося 18 жовтня. На щастя, обійшлось без операції.

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З дитиною наразі все добре

У Харкові дитина випадково проковтнула срібну ложку. Батьки швидко зреагували й відвезли її до дитячої клінічної лікарні №1. Медики обстежили пацієнтку й вирішили поки не робити операції.

На щастя, вже вночі ложка вийшла природнім шляхом. З дитиною наразі все добре. Лікарі закликали батьків стежити за своїми малюками й не давати їм гратися сторонніми предметами.

Дитина проковтнула ложку 6 років Харків 18 жовтня 2021
У Харкові дитина проковтнула ложку / Фото з фейсбуку дитячої лікарні

У Дніпрі хлопчик проковтнув шматок розпилювача

  • 14-річний підліток проковтнув шматок від розпилювача, коли приймав ліки. Трубка раптово відпала і потрапила до стравоходу.
  • Батьки одразу звернулись до медиків й дитину забрали до лікарні.
  • Деталь довжиною приблизно 7 сантиметрів пройшла практично через весь організм підлітка.
  • Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки. Зараз життю дитини нічого не загрожує.