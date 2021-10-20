У Харкові 6-річна дитина проковтнула срібну ложку

6-річна дитина випадково проковтнула срібну ложку в Харкові. Батьки одразу привезли її до дитячої лікарні. Там медики обстежили кишківник дитини. Ложка згодом вийшла сама без втручання лікарів.

За яких обставин 6-річна дитина проковтнула ложку не повідомляють. Відомо, що це сталося 18 жовтня. На щастя, обійшлось без операції.

Зверніть увагу Однорічна дівчинка проковтнула перстень з гострими краями: львівські лікарі врятували малечу

З дитиною наразі все добре

У Харкові дитина випадково проковтнула срібну ложку. Батьки швидко зреагували й відвезли її до дитячої клінічної лікарні №1. Медики обстежили пацієнтку й вирішили поки не робити операції.

На щастя, вже вночі ложка вийшла природнім шляхом. З дитиною наразі все добре. Лікарі закликали батьків стежити за своїми малюками й не давати їм гратися сторонніми предметами.



У Харкові дитина проковтнула ложку / Фото з фейсбуку дитячої лікарні

У Дніпрі хлопчик проковтнув шматок розпилювача