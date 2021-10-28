У Харкові дівчина на Infiniti на смерть збила жінку, яка переходила дорогу на переході

Чергова жахлива аварія зі смертельним випадком сталася у Харкові ввечері 28 жовтня. Водійка на елітній автівці на швидкості знесла жінку, яка переходила дорогу у встановленому для цього місці.

Інцидент стався за 100 метрів від місця жахливої аварії за участю 16-річного мажора. У постраждалої не було жодного шансу вижити.

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Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть жінки.

Відкинуло під колеса іншої машини



Водійка Infiniti скоїла смертельну ДТП у Харкові / Фото "Автомобільний Харків"

ДТП сталася на проспекті Героїв Сталінграда, 6 близько 18:00 28 жовтня.

За попередніми даними, водійка елітної Infiniti не пропускала пішоходів, які переходили дорогу, та рухалася з чималою швидкістю.

Жінку, яка йшла "зеброю", зловмисниця буквально знесла.

Від удару потерпілу відкинуло під колеса Lanos, який її переїхав.



Водій Lanos не встиг зреагувати та переїхав потерпілу / Фото "Автомобільний Харків"

Медики, що прибули на виклик, намагалися реанімувати потерпілу, однак їх зусилля були марними. За фактом ДТП правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

Чи затримали водійку поліцейські, невідомо.

Якщо власницю Infiniti визнають винною, їй загрожує від 3 до 8 років ув'язнення із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.