ДТП трапилась о 06:30 17 серпня. На місці працювала поліція. У мережі виклали відео інциденту.

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Не зміг уникнути

Спочатку в мережі опублікували одне відео. Воно – з реєстратора легковика. На записі видно, як 50-річний водій Kia Sorento виїжджає на середину перехрестя і зупиняється. За лічені секунди в нього влітає швидка. Від удару позашляховик перевернувся на дах.

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Інше відео – з реєстратора у швидкій. На ньому видно, що водій легковика раптово перекриває дорогу. 42-ріяний водій спецавто не встигає зреагувати і в'їжджає у Kia Sorento. він не міг зреагувати, бо все сталося надто швидко.

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В результаті аварії постраждала жінка. Її відвезли до лікарні. Про стан потерпілої не повідомляють. За інформацією Newsroom, постраждали 2 пацієнтів, які їхали у швидкій.

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Тривають слідчі дії.