У Харкові в ДТП потрапили курсанти МВС, постраждала дитина: фото й відео

25 червня 2021 , 02:00
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Джерело:

телеграм "Харьков 1654"

Аварія з автомобілем, у якому пересувалися курсанти МВС, сталася у Харкові ввечері 24 червня. Відомо, що у результаті ДТП постраждала дитина.

Причина аварії наразі невідома – свідки кажуть, водій не впорався з керуванням. Авто через це перекинулося й впало у кювет.

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ДТП із курсантами в Харкові: що відомо

  • У харківських телеграм-каналах з'явилася інформація про серйозну аварію на вулиці Садовопаркова.
  • Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, через що машина злетіла у кювет. 
  • Згодом стало відомо, що при цьому травми зазнала дитина – маленька дівчинка.
  • Її начебто з переломами забрала швидка допомога.


В авто, яке потрапило у ДТП, перебували курсанти МВС / Фото "Харьков 1654"

  • У автомобілі ж пересувалися курсанти Міністерства внутрішніх справ.
  • Причому їх у транспортному засобі було чимало. 
  • Чи серед них є постраждалі – наразі невідомо. 
  • Mazda ж, найімовірніше, піде на утилізацію – вона зруйнована вщент. 


Люди вибралися з авто самостійно, хоч сама машина повністю зруйнована / Фото "Харьков 1654"

Свідки розповіли поліції, що бачили мало:

  • Як автомобіль швидко проїхав повз них, після чого пролунав крик.
  • І потім вже люди побачили перекинуте авто (його пасажири вибралися самостійно) і дівчинку з кров'ю на нозі.


Дівчинку з, ймовірно, переломом забрала швидка допомога / Фото "Харьков 1654"

До слова, тільки 23 червня в Україні резонансними стали кілька аварій:

  • У Слов'янську водій збив коляску з дитиною та втік.
  • У Львові мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою й загинув.
  • У Білій Церкві копи спіймали за кермом вкрай нетверезу та скандальну жінку.
Автор: Олесь Друкач