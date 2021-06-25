У Харкові в ДТП потрапили курсанти МВС, постраждала дитина: фото й відео
25 червня 2021 , 02:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Харьков 1654"
Аварія з автомобілем, у якому пересувалися курсанти МВС, сталася у Харкові ввечері 24 червня. Відомо, що у результаті ДТП постраждала дитина.
Причина аварії наразі невідома – свідки кажуть, водій не впорався з керуванням. Авто через це перекинулося й впало у кювет.
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ДТП із курсантами в Харкові: що відомо
- У харківських телеграм-каналах з'явилася інформація про серйозну аварію на вулиці Садовопаркова.
- Водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, через що машина злетіла у кювет.
- Згодом стало відомо, що при цьому травми зазнала дитина – маленька дівчинка.
- Її начебто з переломами забрала швидка допомога.
В авто, яке потрапило у ДТП, перебували курсанти МВС / Фото "Харьков 1654"
- У автомобілі ж пересувалися курсанти Міністерства внутрішніх справ.
- Причому їх у транспортному засобі було чимало.
- Чи серед них є постраждалі – наразі невідомо.
- Mazda ж, найімовірніше, піде на утилізацію – вона зруйнована вщент.
Люди вибралися з авто самостійно, хоч сама машина повністю зруйнована / Фото "Харьков 1654"
Свідки розповіли поліції, що бачили мало:
- Як автомобіль швидко проїхав повз них, після чого пролунав крик.
- І потім вже люди побачили перекинуте авто (його пасажири вибралися самостійно) і дівчинку з кров'ю на нозі.
Дівчинку з, ймовірно, переломом забрала швидка допомога / Фото "Харьков 1654"
До слова, тільки 23 червня в Україні резонансними стали кілька аварій:
- У Слов'янську водій збив коляску з дитиною та втік.
- У Львові мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою й загинув.
- У Білій Церкві копи спіймали за кермом вкрай нетверезу та скандальну жінку.