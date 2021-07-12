Це трапилося вночі 11 липня. Загиблому було приблизно 25 років (народився в 1996 році).

Інший випадок Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Почали розслідувати

Потяг переїхав парубка на залізничному переїзді "6 кілометр".

Це сталося приблизно о 02:32 годині.

Як наслідок, потерпілий одразу помер від отриманих травм.

Через цю подію рух там зупинився.

Затримка у маршруті рухомих складів становила 1 годину 45 хвилин.

Чому хлопець лежав на рейках – невідомо.

Наразі цим вже займаються правоохоронці.

Зверніть увагу! 13 червня повідомили, що на Львівщині потрапили під колеса потягів 2 людей. Перший інцидент трапився на станції Підзамче у Львові. Там сильно травмувався 64-річний чоловік. Другий – на переїзді залізничної станції Бориничі. Внаслідок нього загинула жінка.