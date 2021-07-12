Це трапилося вночі 11 липня. Загиблому було приблизно 25 років (народився в 1996 році).
Інший випадок Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка
Почали розслідувати
- Потяг переїхав парубка на залізничному переїзді "6 кілометр".
- Це сталося приблизно о 02:32 годині.
- Як наслідок, потерпілий одразу помер від отриманих травм.
- Через цю подію рух там зупинився.
- Затримка у маршруті рухомих складів становила 1 годину 45 хвилин.
- Чому хлопець лежав на рейках – невідомо.
- Наразі цим вже займаються правоохоронці.