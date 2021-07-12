Електричка переїхала жителя Харкова: хлопець ліг на колію

12 липня 2021 , 10:44
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Джерело:

Харківська ОДА

У Харкові сталася трагічна подія на залізничній колії. Електропотяг переїхав молодого чоловіка, який просто лежав на колії.

Це трапилося вночі 11 липня. Загиблому було приблизно 25 років (народився в 1996 році).

Інший випадок Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Почали розслідувати 

  • Потяг переїхав парубка на залізничному переїзді "6 кілометр".
  • Це сталося приблизно о 02:32 годині.
  • Як наслідок, потерпілий одразу помер від отриманих травм.
  • Через цю подію рух там зупинився.
  • Затримка у маршруті рухомих складів становила 1 годину 45 хвилин.
  • Чому хлопець лежав на рейках – невідомо.
  • Наразі цим вже займаються правоохоронці.
Зверніть увагу! 13 червня повідомили, що на Львівщині потрапили під колеса потягів 2 людей. Перший інцидент трапився на станції Підзамче у Львові. Там сильно травмувався 64-річний чоловік. Другий – на переїзді залізничної станції Бориничі. Внаслідок нього загинула жінка.

 

Автор: Олександр Марчак