У Харкові елітний позашляховик на переході проїхався по підлітках: моторошне відео

Чергова жорстка ДТП сталася у Харкові на перехресті проспекті Науки з вулицею Тобольською. Елітний Toyota Land Cruiser збив двох людей, які серед натовпу переходили через дорогу.

Діти йшли по пішохідному переходу на зелене світло, але водій дуже дорогого позашляховика навіть не думав зупинятись на червоне. Машина просто знесла 13-річних хлопця та дівчинку.

Дивіться також Знайшли нових свідків смертельної ДТП з неповнолітнім мажором у Харкові

Навіть після ДТП водій протягнув ще понад 10 метрів, хоча під переднім колесом у нього перебував підліток.

Дітей госпіталізували з серйозними травмами



Поліцейські документують обставини скоєння ДТП / Фото Анни Черненко

Чергова аварія за участю елітної машини сталася близько 15:00 11 листопада у центрі Харкова.

Школярі переходили дорогу на зелений, коли їх збив власник Toyota. Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.

Власник Toyota протягнув потерпілого кілька метрів, після чого зупинився. Зрозумівши, що під машиною перебуває потерпілий, водій від'їхав назад.

На місце події викликали медиків швидкої. Вони вирішили терміново госпіталізувати дітей до лікарні. Точні травми, які отримали постраждалі, наразі невідомі.



Поліцейські визначаться з кваліфікацією ДТП пізніше / Фото Анни Черненко

На місці події працюють слідчі, які поки що не відкрили кримінального провадження. Кваліфікацію події у поліції обіцяють надати пізніше.

Міг бути під наркотиками

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, водій, який скоїв цю жахливу ДТП, міг бути під наркотиками. Зараз його везуть на проведення медичного дослідження.

Очільник МВС каже, що порушник раніше мав бути притягнутим до відповідальності за виробництво та зберігання наркотичних засобів, але рік тому справу закрили та не передали до суду.



Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося! Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні. Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!

– підкреслив Монастирський.

Дивіться відео моменту збиття пішоходів позашляховиком у Харкові (Обережно, відео для людей з міцними нервами! 18+):