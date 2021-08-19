У Харкові фура насмерть переїхала чоловіка: моторошні фото та відео
Джерело:телеграм Труха
На проспекті Любові Малої у Харкові фура переїхала пішохода. Той помер від отриманих травм ще до приїзду швидкої.
Згодом тіло завішали ковдрою, однак його частини було видно. На місце прибули лікарі швидкої, які вже могли тільки констатувати смерть.
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Вантажівка, яка збила пішохода в Харкові: дивіться відео телеграму "Труха"
Збили біля зупинки
Очевидці одразу оприлюднили фото та відео з місця. Спершу повідомляли, що фура збила дівчину, однак згодом виявилося, що це не так.
Вантажівка після ДТП зупинилася біля зупинки тролейбусу. Ймовірно, загиблий був на ній і почав переходити дорогу.
Невдовзі тіло направлять на судово-медичну експертизу. Деталі трагедії будуть встановлювати правоохоронці.
Місце трагедії / Фото телеграмі "Труха", "СТО Харків" і "Редпост"
Інші смертельні ДТП з пішоходами
- Також 19 серпня фура насмерть збила чоловіка на проспекті Бажана в Києві. це трапилося, бо той намагався перебігти дорогу в місці, де немає пішохідного переходу.
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- 4 серпня повідомили, що в лікарні Дніпра померла 71-річна жінка, яку за кілька днів до цього збила вантажівка. Трагедія трапилася, коли пенсіонерка зайшла в сліпу зону автомобіля.
- У Самбірському районі Львівщини 2 серпня вантажівка збила 28-річного чоловіка. Пішохід отримав важкі травми, які були несумісні з життям.