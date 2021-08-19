У Харкові фура насмерть переїхала чоловіка: моторошні фото та відео

На проспекті Любові Малої у Харкові фура переїхала пішохода. Той помер від отриманих травм ще до приїзду швидкої.

Згодом тіло завішали ковдрою, однак його частини було видно. На місце прибули лікарі швидкої, які вже могли тільки констатувати смерть.

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Збили біля зупинки

Очевидці одразу оприлюднили фото та відео з місця. Спершу повідомляли, що фура збила дівчину, однак згодом виявилося, що це не так.

Вантажівка після ДТП зупинилася біля зупинки тролейбусу. Ймовірно, загиблий був на ній і почав переходити дорогу.

Невдовзі тіло направлять на судово-медичну експертизу. Деталі трагедії будуть встановлювати правоохоронці.

Місце трагедії / Фото телеграмі "Труха", "СТО Харків" і "Редпост"

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