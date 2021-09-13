У Харкові голий чоловік напав на школяра та перехожого: оприлюднили відео очевидців

У харківському районі Салтівка зранку 13 вересня голий чоловік нападав на перехожих. Очевидці зняли відео бійки, яку він влаштував. Згодом записи оприлюднили в мережі.

На кадрах помітно, що від дій голого зловмисника постраждав чоловік із наплічником. Проте повідомили, що перед цим був схожий напад на школяра.

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Напад голого чоловіка на перехожого: дивіться відео телеграму "Труха"

У кінці розвернувся та втік

Обидві події трапилися на перехресті вулиць Героїв і Тракторобудівників. На відео видно, що голий намагався вдарити опонента ногами та руками.

Проте йому це не вдавалося, бо чоловік відбивався та повільно відходив. Це тривало приблизно хвилину. Потім голий неадекват на секунду зупинився та втік у невідомому напрямку. Чому це трапилося – наразі невідомо.

Голий чоловік утік від перехожого: дивіться відео телеграму "Труха"

Схожа подія нещодавно

У Вовчанську на Харківщині 9 серпня викликали поліцію, оскільки помітили чоловіка, який ходив по вулиці абсолютно голим. Коли приїхали правоохоронці, зловмисник почав нападати на них.

Спроби затримати чоловіка очевидці зняли на відео. Його навіть забризкували перцевим балончиком, проте це не давало жодного результату.