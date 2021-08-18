У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану

18 серпня 2021 , 10:24
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Джерело:

24 канал

У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану. Таку заяву зробили у громадських організаціях, які об'єднують колишніх мешканців республіки.

Зокрема мовиться про громадську організацію "Асоціація афганських громадян". Про плани міської ГО розповів її президент Хафіз Дарбарі.

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Дарбарі: Люди бояться за своє життя

За його словами, люди в Афганістані перебувають у паніці. Вони дуже бояться за своє життя і намагаються будь-яким способом покинути територію держави.

Тому що така ситуація, що правил гри немає,
– зауважив Дарбарі.

Він відзначив, що таліби – це жорстокі люди, які захопили владу. Водночас громадяни Афганістану не хочуть приймати їхні правила.

Як створили Асоціацію

Переселенці створили в Харкові міську "Асоціацію афганських громадян" 25 років тому, під час чергового конфлікту в Афганістані і чергової хвилі міграції.

Наразі ГО містить кілька сотень учасників. Щодня вони обдзвонюють родичів, які лишилися в Афганістані. Нинішню ситуацію в країні описують як вкрай важку, тому готові розмістити біженців у себе та допомогти почати життя в Україні.

Україна приймає біженців: що відомо

  • Через наступ талібів щонайменше 9 жителів Афганістану попросили в України статус біженця.
  • Стрімко почала зростати кількість українців, які хочуть покинути захоплену державу.
  • Тоді речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що евакуація почнеться, щойно буде безпечно.
  • До Києва евакуювали відому режисерку Сахру Карімі. Вона подякувала Офісу Президента та МЗС.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що Україна контактує зі своїми громадянами, прямої загрози їхньому життю нібито немає.
  • За його словами, найбільшою проблемою є дістатись до аеропорту Афганістану. У місті є багато блокпостів.
Автор: Анастасія Мигидюк