У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану
Джерело:24 канал
У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану. Таку заяву зробили у громадських організаціях, які об'єднують колишніх мешканців республіки.
Зокрема мовиться про громадську організацію "Асоціація афганських громадян". Про плани міської ГО розповів її президент Хафіз Дарбарі.
Зверніть увагу Готова прихистити ще більше: Велика Британія прийняла 3 тисячі біженців з Афганістану
Дарбарі: Люди бояться за своє життя
За його словами, люди в Афганістані перебувають у паніці. Вони дуже бояться за своє життя і намагаються будь-яким способом покинути територію держави.
Тому що така ситуація, що правил гри немає,
– зауважив Дарбарі.
Він відзначив, що таліби – це жорстокі люди, які захопили владу. Водночас громадяни Афганістану не хочуть приймати їхні правила.
Як створили Асоціацію
Переселенці створили в Харкові міську "Асоціацію афганських громадян" 25 років тому, під час чергового конфлікту в Афганістані і чергової хвилі міграції.
Наразі ГО містить кілька сотень учасників. Щодня вони обдзвонюють родичів, які лишилися в Афганістані. Нинішню ситуацію в країні описують як вкрай важку, тому готові розмістити біженців у себе та допомогти почати життя в Україні.
Україна приймає біженців: що відомо
- Через наступ талібів щонайменше 9 жителів Афганістану попросили в України статус біженця.
- Стрімко почала зростати кількість українців, які хочуть покинути захоплену державу.
- Тоді речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що евакуація почнеться, щойно буде безпечно.
- До Києва евакуювали відому режисерку Сахру Карімі. Вона подякувала Офісу Президента та МЗС.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що Україна контактує зі своїми громадянами, прямої загрози їхньому життю нібито немає.
- За його словами, найбільшою проблемою є дістатись до аеропорту Афганістану. У місті є багато блокпостів.