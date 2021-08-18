У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану. Таку заяву зробили у громадських організаціях, які об'єднують колишніх мешканців республіки.

Зокрема мовиться про громадську організацію "Асоціація афганських громадян". Про плани міської ГО розповів її президент Хафіз Дарбарі.

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Дарбарі: Люди бояться за своє життя

За його словами, люди в Афганістані перебувають у паніці. Вони дуже бояться за своє життя і намагаються будь-яким способом покинути територію держави.

Тому що така ситуація, що правил гри немає,

– зауважив Дарбарі.

Він відзначив, що таліби – це жорстокі люди, які захопили владу. Водночас громадяни Афганістану не хочуть приймати їхні правила.

Як створили Асоціацію

Переселенці створили в Харкові міську "Асоціацію афганських громадян" 25 років тому, під час чергового конфлікту в Афганістані і чергової хвилі міграції.

Наразі ГО містить кілька сотень учасників. Щодня вони обдзвонюють родичів, які лишилися в Афганістані. Нинішню ситуацію в країні описують як вкрай важку, тому готові розмістити біженців у себе та допомогти почати життя в Україні.

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