У Харкові хлопець майже стрибнув з 4 поверху ТРЦ: відео порятунку

У мережі повідомили, що молодик хотів накласти на себе руки через нерозділене кохання. Завдяки швидкій реакції охорони, йому не вдалося скоїти задумане.
Це трапилася 16 червня на четвертому поверсі торгово-розважального центру Nikopolsky. Спершу про це повідомили в мережі, а згодом інформацію підтвердили й у поліції.
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Що зняли очевидці
- Незадовго після інциденту в мережі оприлюднили 2 відео з місця.
- Там видно охорону торгового центру, яка зупиняє хлопця.
- На одному з роликів хлопця стягують із краю будівлі
- Щоб стрибнути з 4 поверху, він переліз через огорожу балкону,
- На наступному відео події, які були після цього.
- Там 2 охоронців знесли самогубця по екскаватору вниз.
- Один із них тримав хлопця за корпус, а інший – за ногу.
- Телеграм-канал ХС повідомив, що про причини такого вчинку розповіли очевидці.
- Вони сказали, що це було через невзаємне кохання.
- Однак люди не розповіли детально про це.
Охоронці стягують із краю балкона самогубця: відео телеграм-каналу "Труха"
Деталі від поліції
Як повідомляє newsroom, у пресслужбі поліції Харківщини інформацію про цю подію підтвердили. Там сказали, що правоохоронцям про інцидент повідомили о 20:08. Це зробили охоронці Nikopolsky.Зверніть увагу! В Одесі 15 червня дідусь хотів стрибнути з балкона 16-поверхівки. Туди приїхали рятувальники, та чоловіка все ж зупинили. У момент порятунку він опирався.