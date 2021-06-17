У Харкові хлопець майже стрибнув з 4 поверху ТРЦ: відео порятунку

17 червня 2021 , 10:53
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Джерело:

24 канал

У мережі повідомили, що молодик хотів накласти на себе руки через нерозділене кохання. Завдяки швидкій реакції охорони, йому не вдалося скоїти задумане.

Це трапилася 16 червня на четвертому поверсі торгово-розважального центру Nikopolsky. Спершу про це повідомили в мережі, а згодом інформацію підтвердили й у поліції.

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Що зняли очевидці

  • Незадовго після інциденту в мережі оприлюднили 2 відео з місця.
  • Там видно охорону торгового центру, яка зупиняє хлопця.
  • На одному з роликів хлопця стягують із краю будівлі
  • Щоб стрибнути з 4 поверху, він переліз через огорожу балкону,
  • На наступному відео події, які були після цього.
  • Там 2 охоронців знесли самогубця по екскаватору вниз.
  • Один із них тримав хлопця за корпус, а інший – за ногу.
  • Телеграм-канал ХС повідомив, що про причини такого вчинку розповіли очевидці. 
  • Вони сказали, що це було через невзаємне кохання. 
  • Однак люди не розповіли детально про це. 

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Деталі від поліції

Як повідомляє newsroom, у пресслужбі поліції Харківщини інформацію про цю подію підтвердили. Там сказали, що правоохоронцям про інцидент повідомили о 20:08. Це зробили охоронці Nikopolsky. 

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Автор: Олександр Марчак