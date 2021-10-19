У Харкові хлопець розбив двері тролейбусу, бо не хотів платити: відео інциденту

У Харкові 18 жовтня хлопець не хотів платити за проїзд у тролейбусі та агресивно реагував на зауваження. Коли зловмисника звідти витягли, він розбив скло дверей транспорту.

Про цей інцидент повідомили в місцевому телеграм-каналі приблизно о 10 годині вечора. Також очевидці оприлюднили відео цього інциденту.

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Хотів повернутися та не зміг

На записі приблизно півтори хвилини триває словесна перепалка. Вона почалася через те, що парубок перед цим лаявся в бік одного з пасажирів. Потім кілька чоловіків починають витягувати грубіяна із салону.

Слід зазначити, що він опирається, а потім навіть спробував туди повернутися. Коли двері транспорту зачинилися, зловмисник розтрощив їх ударом ноги. У коментарях до відео припустили, що юнак був напідпитку.

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Схоже пошкодження електротранспорту

Вночі 30 серпня до поліції звернулися з повідомленням про пошкодження тролейбусу. 2 п'яних чоловіків почали кидати в лобове скло каміння.

Коли правоохоронці прибули, зловмисники навіть не намагалися втекти з місця злочину. Після затримання вони не змогли пояснити, чому це робили.