Відео музичного інциденту оприлюднили в місцевих телеграм-каналах 24 вересня. Молодик забрався на тролейбус, який курсує 46 маршрутом.

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Назвали наркоманом і побили

На жодному з 2 записів, які з'явилися в мережі, не чути музику, яку грав хлопець. Він робив це під час руху спершу сидячи, а потім взагалі вирішив лягти.

Коли до молодика піднявся чоловік, який ймовірно є водієм, це перестало бути позитивним дійством. Музиканта виганяли та давали стусани в голову. Він у цей момент викрикував "усім дякую, концерт завершено" та складав інструмент у кейс.

Проте замість оплесків парубок отримав лише багато різних образ. Хтось просто називав його неадекватним, а хтось і викрикував у його сторону нецензурну лексику.

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Теж у громадському транспорті

14 вересня повідомили про пасажира метро Києва, який дуже зголоднів або вирішив влаштувати перформанс. Чоловік дістав сосиску та почав її смажити прямісінько у вагоні.

Для цього він використав у газову лампу. Проте в коментарях до відео в мережі, люди не надто добре сприйняли такий вчинок. Користувачі зауважили, що чоловік міг влаштувати пожежу чи нашкодити людям.