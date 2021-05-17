Водій комунального підприємства незаконно присвоїв приміщення в Харкові
У Харкові чоловік підробив документи на право власності приміщенням. За версією слідства, він це зробив ще у 2019, коли працював водієм комунального підприємства. Однак його викрили та 17 травня прокуратура оголосила підозру.
Джерело:прокуратура Харківщини
Слідчі підрахували, що чоловік завдав бюджету шкоду в 630 тисяч гривень. Він, ймовірно, привласнив нежитлове приміщення.
Теж про шахрайство За привласнення мільйонів для атовців: на Тернопільщині судитимуть 4 осіб
У чому його підозрюють
- Слідчі встановили, що чоловік під час роботи в комунальному підприємстві знав, які об'єкти є на балансі міста.
- Він підробив документи власності на цокольний поверх в одному з будинків.
- До цього приміщення належало територіальній громаді.
- Через це правоохоронці відкрили провадження за статтею про шахрайство.
- Якщо вину підозрюваного доведуть йому загрожує від 5 до 12 років в'язниці.
- Наразі на привласнене приміщення наклали арешт.
- Також планують арештувати майно підозрюваного.
- Це потрібно, щоб відшкодувати його коштом збитки держави.
- Розслідування проводить регіональне відділення СБУ під керівництвом прокуратури.
Поділитися новиною