У Харкові чоловік підробив документи на право власності приміщенням. За версією слідства, він це зробив ще у 2019, коли працював водієм комунального підприємства. Однак його викрили та 17 травня прокуратура оголосила підозру.

Слідчі підрахували, що чоловік завдав бюджету шкоду в 630 тисяч гривень. Він, ймовірно, привласнив нежитлове приміщення. Теж про шахрайство За привласнення мільйонів для атовців: на Тернопільщині судитимуть 4 осіб У чому його підозрюють Слідчі встановили, що чоловік під час роботи в комунальному підприємстві знав, які об'єкти є на балансі міста.

Він підробив документи власності на цокольний поверх в одному з будинків.

До цього приміщення належало територіальній громаді.

Через це правоохоронці відкрили провадження за статтею про шахрайство.

Якщо вину підозрюваного доведуть йому загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

Наразі на привласнене приміщення наклали арешт.

Також планують арештувати майно підозрюваного.

Це потрібно, щоб відшкодувати його коштом збитки держави.

Розслідування проводить регіональне відділення СБУ під керівництвом прокуратури. Зверніть увагу! Служба безпеки України викрила незаконний механізм виведення у тінь прибутків Охтирської ТЕЦ. Наразі вона є в оренді. Схему організував менеджмент київської комерційної структури.