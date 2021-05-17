Водій комунального підприємства незаконно присвоїв приміщення в Харкові

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У Харкові чоловік підробив документи на право власності приміщенням. За версією слідства, він це зробив ще у 2019, коли працював водієм комунального підприємства. Однак його викрили та 17 травня прокуратура оголосила підозру.

Джерело:

прокуратура Харківщини

Слідчі підрахували, що чоловік завдав бюджету шкоду в 630 тисяч гривень. Він, ймовірно, привласнив нежитлове приміщення.

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У чому його підозрюють

  • Слідчі встановили, що чоловік під час роботи в комунальному підприємстві знав, які об'єкти є на балансі міста.
  • Він підробив документи власності на цокольний поверх в одному з будинків.
  • До цього приміщення належало територіальній громаді.
  • Через це правоохоронці відкрили провадження за статтею про шахрайство.
  • Якщо вину підозрюваного доведуть йому загрожує від 5 до 12 років в'язниці.
  • Наразі на привласнене приміщення наклали арешт.
  • Також планують арештувати майно підозрюваного.
  • Це потрібно, щоб відшкодувати його коштом збитки держави.
  • Розслідування проводить регіональне відділення СБУ під керівництвом прокуратури. 
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