У Харкові легковик влетів у пасажирський автобус: фото з місця події

На Курилівській у Харкові легковик ВАЗ 2101 врізався у пасажирський автобус "Богдан". У той час він стояв на зупинці. Як наслідок, постраждав водій легковика. Його відвезли до лікарні.

Аварія трапилась 25 серпня о 08:12. Рятувальники витягнули понівечене тіло водія. Усі деталі встановлюватимуть правоохоронці.

Зверніть увагу Вилетів на зустрічну: 78-річний водій загинув у лобовому ДТП на трасі Львів – Самбір

Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Курилівській, 87. Чому водій легковика влетів у вантажівку не повідомляють. Від удару уламки авто заблокували йому вихід.

Чоловіка змушені були витягати рятувальники. Його віднесли до карети швидкої допомоги, а тоді до 4 лікарні Харкова. У якому стані перебуває водій легковика не відомо.



У Харкові внаслідок ДТП постраждав водій легковика / Фото ДСНС Харківщини

На місці працювала 6 рятувальна частина ДСНС Харківщини. Триває слідство.

Читайте також На Київщині поліцейський збив пішохода: обидва у лікарні

Аварія за участю автобуса в Києві

25 серпня вночі автобус Кишинів – Москва потрапив у ДТП. В аварії постраждали 18 людей. За словами свідка, водій намагався об'їхати іншу аварію на великій швидкості. Проте він не впорався з керуванням, тому що дорога була мокра.

У місцевих телеграмах повідомляють, що не всіх пасажирів відвезли в лікарню. Деякі з них чекали на АЗС.