У Харкові легковик врізався в під'їзд житлового будинку: відео з місця ДТП
Водій BMW влетів у житловий будинок на Танкопія, 21. Після ДТП чоловік швидко зібрав речі й втік з місця події. Людям вдалося зняти на відео момент втечі.
Аварія сталася вночі проти 12 жовтня. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Поліція ще не підтвердила офіційну інформацію. Фото та відео з місця події публікують очевидці.
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Деталі ДТП
Водій BMW в'їхав у житловий будинок в районі Нових Домів. У мережі кажуть, що чоловік їхав на великій швидкості, адже перед будинком були ще багато дерев і просто так в'їхати було б дуже важко.
Легковик влетів у житловий будинок / Фото з телеграму "Автомобільний Харків. СТО Харків"
На фото й відео видно, що багато кущів і дерев повалило внаслідок ДТП. Після аварії водій одразу почав збирати речі і тікати. Очевидці зняли цей момент на відео. На записі видно, як чоловік складає все у величезні пакети. Час від часу він оглядається, чи за ним ніхто не стежить.
Опісля, очевидці кажуть, він усе ж втікає. У мережі повідомляють, що на місце виїжджала патрульна поліція.
Як водій втікав з місця аварії: відео з телеграму "Автомобільний Харків. СТО Харків"