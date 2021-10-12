У Харкові легковик врізався в під'їзд житлового будинку: відео з місця ДТП

Водій BMW влетів у житловий будинок на Танкопія, 21. Після ДТП чоловік швидко зібрав речі й втік з місця події. Людям вдалося зняти на відео момент втечі.

Аварія сталася вночі проти 12 жовтня. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Поліція ще не підтвердила офіційну інформацію. Фото та відео з місця події публікують очевидці.

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Деталі ДТП

Водій BMW в'їхав у житловий будинок в районі Нових Домів. У мережі кажуть, що чоловік їхав на великій швидкості, адже перед будинком були ще багато дерев і просто так в'їхати було б дуже важко.

Легковик влетів у житловий будинок / Фото з телеграму "Автомобільний Харків. СТО Харків"

На фото й відео видно, що багато кущів і дерев повалило внаслідок ДТП. Після аварії водій одразу почав збирати речі і тікати. Очевидці зняли цей момент на відео. На записі видно, як чоловік складає все у величезні пакети. Час від часу він оглядається, чи за ним ніхто не стежить.

Опісля, очевидці кажуть, він усе ж втікає. У мережі повідомляють, що на місце виїжджала патрульна поліція.

Як водій втікав з місця аварії: відео з телеграму "Автомобільний Харків. СТО Харків"